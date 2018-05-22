Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Центра аграрных исследований при минсельхозе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Центра аграрных исследований в подчинении министерства сельского хозяйства.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Центр аграрных исследований создается путем реорганизации находящегося в подчинении минсельхоза публичного юридического лица "Научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства".

Согласно указу, полномочия учредителя Центра будет осуществлять министерство сельского хозяйства Азербайджана.

Министерству сельского хозяйства поручено обеспечить привлечение к деятельности Центра международных экспертов и провести мероприятия по организации его деятельности на основе принципа партнерства государственного и частного сектора.

Из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, для формирования уставного фонда Центра выделяется один миллион манатов.

Кабинету министров поручено в течение двух месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента в соответствие с этим указом и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в трехмесячный срок проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

Государственному комитету по вопросам имущества Азербайджана в течение одного месяца поручено обеспечить передачу на баланс Центра государственного имущества, находящегося в использовании Научно-исследовательского института.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в указе, а также осуществить мероприятия по переводу на счет Центра остатка средств, предусмотренных для Научно-исследовательского института и предусмотреть в проекте госбюджета на предстоящие годы необходимую сумму средств для содержания Центра.

Министерству по налогам поручено осуществить необходимые мероприятия, связанные с государственной регистрацией Центра.