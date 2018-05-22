Агентство продбезопасности будет взаимодействовать с Госкомтаможней при проверке импортируемых в Азербайджан продтоваров

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о ряде мер по обеспечению деятельности Агентства продовольственной безопасности.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, лаборатории, оборудование, административные здания, материально-техническая база, другое имущество и ряд штатных единиц передаются на баланс Агентства продовольственной безопасности соответственно из министерства экономики, министерства сельского хозяйства, Государственного таможенного комитета и упраздненного Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам.

Кабинету министров поручено подготовить и утвердить нормативно-правовые акты, регулирующие взаимодействие Агентства продовольственной безопасности и Государственного таможенного комитета во время проверки импортируемых в страну продовольственных товаров с точки зрения их безопасности и проинформировать об этом Президента; совместно с Госкомитетом по вопросам имущества обеспечить передачу на баланс Агентства имущества, предусмотренного в части один распоряжения; провести совместно с Агентством мероприятия по передаче Агентству средств, предусмотренных в законе "О государственном бюджете Азербайджана на 2018 год", и соответствующих штатных единиц, которые перейдут в Агентство; в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим распоряжением и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров в соответствие с этим распоряжением и проинформировать Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим распоряжением и в пятимесячный срок проинформировать Президента об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с распоряжением и проинформировать Кабинет министров.