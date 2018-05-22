Переговоры по новому соглашению о партнерстве ЕС-Азербайджан пройдут на следующей неделе

Очередной раунд переговоров по новому всеобъемлющему соглашению о партнерстве между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном пройдет в Баку на следующей неделе, сказал во вторник заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Переговоры, начатые в прошлом году, успешно продолжаются по трем основным направлениям - политическое и вопросы безопасности, торговые и инвестиционные вопросы и различные секторальные вопросы", - сказал Мамедгулиев.

По словам замминистра, на очередной встрече будут обсуждаться политические вопросы.

Последний раунд переговоров прошел в начале мая.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.