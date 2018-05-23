В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

Президент Габона Али Бонго Ондимба направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

От имени народа и правительства Габона и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики - 28 Maя - Днем Республики.

Ваше превосходительство, хотел бы выразить удовлетворение высоким уровнем дружественных отношений между Габонской Республикой и Азербайджанской Республикой.

Пользуясь этой приятной возможностью, рад вновь выразить желание работать вместе с Вами во имя развития эффективного сотрудничества между нашими странами, в интересах наших народов.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Президент Ливана генерал Мишель Аун направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство, господин Президент.

От имени народа Ливана и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство с национальным праздником Азербайджана - Днем Республики, желаю Вам счастья и успехов, а народу Азербайджана - благосостояния", - говорится в поздравлении.

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, заместитель премьер-министра, министр обороны Mухаммед бин Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам сердечные поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а правительству и народу братского Азербайджана - еще большего развития и благополучия", - говорится в поздравлении.

Хранитель Двух Благородных Святынь, Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство, мой Брат Ильхам Гейдар оглу Алиев.

От имени народа и Правительства Королевства Саудовская Аравия и от себя лично передаю Вашему превосходительству самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны - Дня Республики. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а Правительству и народу братского Азербайджана - устойчивого развития и благосостояния", - говорится в поздравлении.

Король Швеции Kaрл Густав направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вашему превосходительству самые теплые поздравления по случаю вашего национального праздника - Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, а азербайджанскому народу - благополучия", - говорится в поздравлении.

Король Норвегии Харальд V направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником - Днем Республики. Господин Президент, передаю Вам и азербайджанскому народу добрые пожелания, желаю Вашей стране прогресса", - говорится в поздравлении.

Президент Индии Рам Натх Ковинд направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Индии, от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником - Днем Республики.

Рад отметить искренние дружественные отношения между Индией и Азербайджаном, основанные на исторических связях и развивающемся двустороннем сотрудничестве. Действительно знаменательно то, что наши многолетние дружественные отношения с годами укрепились и углубились во многих сферах.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности во имя благополучия дружественного народа Азербайджана.

Уважаемый Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.