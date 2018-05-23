В Армении уже насмехаются над Пашиняном

Серж Саргсян уже де-юре никто. Но де-факто он продолжает оказывать влияние на ситуацию в Армении. И, по мнению ряда армянских экспертов, он жаждет политического реванша, как бы ни пытались убедить в обратном его ближайшие ставленники. Одним из которых, вне всякого сомнения, является вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов. Это тот самый человек, который многократно открыто возражал против премьерства Пашиняна.



"Мы не реваншисты. Мы - ни меньшевики, ни большевики", - заявил Шармазанов, призывая воздерживаться от подобного лексикона тех, кто выступает с обвинениями в адрес Республиканской партии.

"Мне докладывают, что в Армении судебная система по сути парализована. Возникает вопрос - почему? Потому что ни суды, ни судьи не знают, что делать. Потому что они привыкли действовать по указанию. Озвучивается даже мысль, что им следует помочь сориентироваться в том или ином вопросе. Это для меня "красная линия". Я не могу позволить, чтобы кто-либо из представителей власти ее пересекал", - уже заявил Пашинян.

Одним словом, саргсяновская коррупционная гидра продолжает жить.

Кстати, одним из многочисленных обещаний новой власти было обещание искоренить коррупцию в Армении. Об этой борьбе говорят все - сам Пашинян, глава СНБ Ванецян, министр юстиции Зейналян, глава Полиции Осипян и многие другие. Правительство заявляло даже о намерении основать еще одну государственную структуру - абсолютно независимую, - которая займется ловлей коррупционеров и поиском их активов. Глава СНБ Ванецян также заявил, что в ближайшие дни обществу будут представлены обнаруженные "коррупционные цепочки, которые обеспечивали незаконное обогащение ряда лиц за короткий период". Якобы скоро армянскому обществу назовут имена 350 крупнейших коррупционеров, которых непременно посадят на скамью подсудимых.

Махровым цветом коррупция в Армении расцвела при режимах Кочаряна и Саргсяна, когда это зло, словно раковая опухоль, поразила все эшелоны власти, когда произошло срастание криминала с государством, а криминальные авторитеты назначались на высокие государственные должности, становились депутатами и "уважаемыми людьми".



Дошло до того, что рядовые граждане Армении старались как можно реже контактировать с государственными службами и структурами, дабы избежать неформальных отношений, в которых их принуждали дать взятку. Но и этого коррупционерам во власти оказалось мало и они стали облагать "налогами" даже зарубежных инвесторов, в результате чего в последние годы правления Саргсяна произошел массовый отток зарубежного капитала из Армении.



И вот, наконец, пришла новая власть, которая громогласно объявила бой коррупции. Но, как и в случае со многими другими обещаниями Пашиняна, пока видно лишь тупое топтание на месте. Даже Республиканская партия уже посмеивается над правительством Пашиняна и декларируемыми ими заявлениями о борьбе с коррупцией. Вот, например, спикер Нацсобрания Ара Баблоян, словно в насмешку над Пашиняном и его командой, заявил, что был бы только рад, если в стране начнется борьба с коррупцией и это зло будет побеждено.



И действительно, новое правительство продолжает топтаться на месте и не решается на тотальный бой с коррупционерами.

Армянское общество также ждет от Пашиняна этого шага.

Может быть, Пашинян не знает поименно крупнейших коррупционеров в Армении? Конечно, знает, он ведь не с Луны свалился.

Он жил в Армении и все прекрасно видел. Эти люди годами обогащались на коррупции, сокрытии доходов, уходили от налогов, опустошали своими поборами целые сферы экономики и промышленности Армении. Но их новая власть пока старается не трогать, ограничиваясь лишь словесным потоком и обещаниями.

И, как пишут армянские СМИ, поэтому невольно складывается впечатление, что Пашинян занял кресло премьера только потому, что он гарантировал неприкосновенность крупнейшим бонзам режима Саргсяна, они же и являются главными коррупционерами. Между ними существует определенная договоренность, именно поэтому Ара Баблоян позволяет себе надсмехаться над обещаниями правительства Пашиняна. В противном случае он молчал бы испуганно в тряпочку.

Но как бы то ни было, а Пашиняну уже прямо заявляют, что ждут от него реальных шагов и мер, а не пустых обещаний.

И намекают, что в конце концов, народ ведь может и сам начать вершить правосудие. И тогда не поздоровится не только коррупционерам, но и новым властям во главе с Пашиняном.



Садиг Ахмедов

