Томас де Ваал: Пашинян возвращает Армению к войне

Известный аналитик по вопросам Южного Кавказа Томас де Ваал опубликовал на сайте carnegieeurope.eu статью, в которой затронул недавние события в Армении и процесс урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на 1in.am, аналитик напомнил, что на следующий день после своего избрания Никол Пашинян отправился в Нагорный Карабах и настаивал на том, что Нагорный Карабах должен непосредственно участвовать в переговорном процессе и сидеть за столом переговоров.

"Первые комментария по карабахскому конфликту Пашиняна представляли собой встряску. Он больше говорил, как человек из толпы, чем дипломат, говоря о том, что Карабах является "неотделимой частью" Армении", - пишет де Ваал.

Жесткая позиция нового премьера, по мнению аналитика, обусловлена внутреннеполитической ситуацией. Пашинян пришел вслед за двумя армянами, которые воевали в Карабахе в 90-ые и руководили Арменией 20 лет. Очевидно, Пашинян чувствует необходимость подтвердить свой мандат на обеспечение национальной безопасности и убедить карабахских армян в том, что он вместе с ними.

По словам де Ваала, опасность в том, что если армянский лидер открыто заявляет о суверенности Карабаха и говорит, что земли не могут быть возвращены, не остается вопросов для переговоров с Баку, и обе стороны возвращаются к войне.

В ходе избирательной кампании, которая может быть затяжной, Пашинян и его соратники не захотят озвучивать примирительный подход, опасаясь, что их патриотические полномочия будут поставлены под сомнение. "Пройдет много месяцев, прежде чем появится новая, консолидированная политика Армении в отношении конфликта", - пишет он.

"Вкратце, умирающий мирный процесс нуждается в активизации, но новые лидеры Армении должны быть осторожны в том, как использовать легитимность, которую они выиграли на улицах. Процесс переговоров по Карабаху - деликатная конструкция. Ее крах укажет только лишь на один путь - новый конфликт", - резюмирует он.