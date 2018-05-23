МИД России сделал важное заявление по карабахскому конфликту
23 мая 2018 13:49 221
Россия продолжит играть активную роль в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
Об этом в среду на пресс-конференции сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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