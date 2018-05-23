МИД России сделал важное заявление по карабахскому конфликту

23 мая 2018 13:49

Россия продолжит играть активную роль в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в среду на пресс-конференции сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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