МИД России сделал важное заявление по карабахскому конфликту

Россия продолжит играть активную роль в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в среду на пресс-конференции сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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