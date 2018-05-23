Генералы НАТО: Азербайджанские офицеры - достойный пример для своих коллег из других стран

В среду министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с начальником Управления военного партнерства НАТО генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном и начальником штаба Командования Сухопутных войск Североатлантического альянса дивизионным генералом Эрханом Узуном. Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи генерал-полковник Гасанов, отметив особое значение, придаваемое Азербайджаном сотрудничеству с НАТО, подчеркнул, что военнослужащие азербайджанской армии постоянно принимают участие в программах Альянса, в частности, в миссии "Решительная поддержка", проводимой в Афганистане.

Подчеркнув, что Азербайджан является важным партнером для НАТО, генерал-майор Одд Эгил Педерсен и дивизионный генерал Эрхан Узун высоко оценили подготовку азербайджанских офицеров, проходящих службу в штабах Альянса и участвующих в различных его программах. Выразив удовлетворение высоким профессионализмом и подготовкой личного состава азербайджанской армии, они особо отметили, что азербайджанские офицеры, делящиеся своими знаниями и опытом на различных мероприятиях, проводимых в рамках программ НАТО, являются достойным примером для своих коллег из других стран.

Генерал-майор Одд Эгил Педерсен и дивизионный генерал Эрхан Узун, прибывшие в Азербайджан, чтобы понаблюдать за полевыми учениями по самооценке второго уровня разведывательной роты азербайджанской армии, проводимыми в рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ), выразили уверенность в том, что, как и прежде, учения завершатся успешно.

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