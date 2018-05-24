Никол Пашинян назначает министрами русофобов - ФАКТЫ

После того, как в Армении сменилась власть, число новостей из этой страны откровенно комичного характера лишь увеличилось. То, оставшийся заместителем при новом главе МИД РА глашатай глупости Шаварш Кочарян вещает от имени стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, капризно топая ножкой по полу и требуя участия в переговорном процессе карабахских сепаратистов, которых, кстати, вывел из этого процесса Роберт Кочарян. То громко заявить о себе счел нужным новоназначенный министр образования РА Араик Арутюнян.

До недавнего времени последний был преподавателем востоковедения в Ереванском государственном университете. Как видим, карьерный взлет просто поразительный. Нет, есть и более крутые примеры. Например, личный репетитор Никола Пашиняна по английскому языку Лилит Макунц получила должность министра культуры Армении. Но, согласитесь, скачок из ЕГУ в министерское кресло тоже впечатляет.

А за образование в РА теперь отвечает ярый русофоб. Да, именно так. Арутюнян за последнее десятилетие сделался известен благодаря учреждению молодёжной инициативы HIMA, а с 2011 года входил в совет этой НПО. Как минимум две идеи этой организации вызвали в своё время огромный общественный резонанс в Армении: требование HIMA закрыть российские миграционные офисы, дабы армяне не уезжали в РФ, и "Мы против иноязычных школ". HIMA пыталась обвинить Россию в том, что программа "Соотечественники" направлена на выезд армян с родины и является угрозой национальной безопасности Армении", вещал он.

Да, в Армении после смены власти всячески пытались убедить Россию в своей прежней лояльности. Тот же Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным ковриком стелился в стремлении доказать свою любовь к РФ, при этом опровергая свои же прежние заявления. Но верить нужно не словам, а действиям. В итоге все видят, как министром образования РА стал человек, на дух не переносящий все российское и русское.

Я, конечно, допускаю, что армянская сторона, в привычной для себя циничной манере будет лживо опровергать очевидное. И русофоб Арутюнян будет представлен, как "патриот Армении, ничего против России не имеющий". Слышали же мы нечто подобное, когда пособник Гитлера Гарегин Нжде, коего в РА героизируют, представлен как "патриот Армении, сражавшийся за ее независимость". Так что, жду повторения такого же финта в случае с Араиком.

Правда, сам он осложняет задачу донельзя. "Никакие письма, написанные кириллицей, латиницей или зибилицей (в переводе любой мусор - ред), не принимаются. Отправляем письма только на армянском языке и в порядке важности", - демонстрируя высокий слог, культуру общения и толерантность, написал министр образования Армении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Как видим, Араик демонстрирует открытое неуважение, по сути, оскорбляя всех, кто пишет не на армянском языке. Арутюнян уверен, что кириллица и латиница - это мусор. Соответственно, мусором являются и все те, кто пишут на латинице и кириллице. Это просто медицинская стадия армянского национализма, неизлечимого в принципе.

Жду новых симптомов этого заболевания, которые могут проявиться в том, что Араик попросит всех использовать в переписке с Минобразования РА и "армянские цифры", написанные на "армянской бумаге", с использованием "армянских ручек". Ну, и на уроках истории и географии в РА, ясное дело, теперь будут учить деток, что весь мир говорит на разных диалектах армянского языка и все страны мира - это "разные Армении".

Так будет происходить процесс воспитания новых араиков арутюнянов, которые в будущем смело могут утверждать, что все планеты солнечной системы также армянские, а на Марсе есть жизнь и живут там те, кто говорят и пишут по-армянски.

Как ко всем этим заявлениям будут относиться в мире? Как к зибилю - слову, перевод которого знает новый министр образования РА.

Акпер Гасанов