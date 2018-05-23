С чего вдруг Азербайджан что-то должен Пашиняну? Немного о проармянских российских экспертах
В последнее время в азербайджанских СМИ появляются комментарии "экспертов", которые как бы ненароком навязывают азербайджанской общественности армянское видение переговорного процесса по Карабаху, а в реальности эти тезисы являются своего рода "дорожной картой" к закреплению итогов захватнической войны Армении против Азербайджана.
К сожалению, в очередной раз мы столнулись с подобной попыткой уже с подачи российского эксперта. В частности, подобные высказывания прозвучали в выступлении российского специалиста, научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева в недавно опубликованной статье со странным названием "Что Баку готов предложить Пашиняну?".
Затрагивая тему урегулирования карабахского конфликта, политолог задается вопросом: "Много лет в Азербайджане говорили, что у власти в Армении находится карабахский клан, который не склонен договариваться. Теперь представитель карабахцев ушел. Так что теперь намерен предложить Баку?".
Подобная постановка проблемы свидетельствует, что, видимо, господин Силаев не осведомлен о многочисленных мирных политических и экономических инициативах Азербайджана. В частности, Баку предалагл армянам Карабаха в своих территориальных рамках "самую высокую степень автономии, которая существует в мире"... Что еще должен предложить Баку - независимость? Это нонсенс. Независимости, как огня, боится в первую очередь сама Армения, и которая невозможна априори!
Далее Силаев повторяет всем известные предусловия армянской дипломатии: "Готовы ли стороны, например, договориться об увеличении числа наблюдателей на линии соприкосновения и о создании механизма по предупреждению и расследованию вооруженных инцидентов? Какими другими способами они могли бы укреплять режим прекращения огня? Сейчас главная динамика переговоров может быть в этом", - утверждает Силаев и тем самым подписывается в своей неосведомленности о ходе переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.
Политолог фактически предлагает Азербайджану заморозить карабахский конфликт и согласиться на сохранение статус-кво, к чему по сути и направлена вся внешнеполитическая линия армянской дипломатии за последние годы.
Более того, к сведению неосведомленных, далеких от конфликта "экспертов", армянская оккупационная армия уже установила на линии соприкосновения в Карабахе тепловизоры, якобы с той целью, чтобы укреплять режим прекращения огня. Приобретенные Ереваном американские тепловизоры установлены в обход запрета Вашингтона на поставку вооружений в зону карабахского конфликта, а также в нарушение союзнических обязательств в отношении Москвы и договоров в рамках ОДКБ.
Об этом существуют многочисленные свидетельства в социальных сетях. Это военное снаряжение поставлено в Армению с целью поддержки агрессора и является ярким свидетельством политики территориального захвата, а не мифического "права на самоопределение".
Ставя на одну доску агрессора и жертву конфликта, Силаев возлагает на Баку обязанность по оказанию какого-то содействия новоназначенному премьер-министру Армении. Он задается вопросом: "Насколько удастся Баку договориться с Пашиняном?".
Своими рекомендациями Силаев фактически рекомендует Баку не заниматься урегулированием конфликта, при этом потворство оккупационной политике Еревана и меры по сохранению статус-кво представляются, как "главная движущая сила динамики переговорного процесса".
Спасибо за посредничество, господин Силаев. В этой связи интересно, нужно ли азербайджанской общественности экспертное мнение, в котором вместо дачи конкретных рекомендаций по выходу из конфликтной ситуации просто пересказываются вычитанные из армянских СМИ предусловия армянской дипломатии.
Эльхан Алескеров, Руководитель экспертного совета "Baku Network", Доктор философии
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