Реджеп Тайип Эрдоган: Большие успехи Азербайджана - источник гордости и для Турции

23 мая Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Мой дорогой Брат. Передаю Вашему превосходительству и в Вашем лице всему азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики.

Большие успехи, достигнутые братским Азербайджаном во всех сферах, и обретенная им на международной арене авторитетная позиция являются источником гордости и для Турции. Для нас чрезвычайно радостно видеть Вашу страну как одного из лидирующих государств региона в 2018 году, представляющем особое значение в связи с проведением 100-й годовщины образования Азербайджанской Демократической Республики. Мы абсолютно убеждены в том, что благодаря Вашему дальновидному лидерству Азербайджан будет продолжать и развивать эти успехи.

Хочу еще раз подчеркнуть нашу решимость, направленную на дальнейшее укрепление отношений, которые за короткий срок достигли стратегического уровня и являются примером для всего мира как с точки зрения духа солидарности между нами, так и в плане конкретного сотрудничества.

Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить пожелания здоровья и счастья Вашему превосходительству, а дружественному и братскому азербайджанскому народу - благосостояния и процветания", - говорится в поздравлении.