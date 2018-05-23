Рустам Ибрагимбеков и его фильм о том, что в бедах армян виноваты азербайджанцы

Часто об Азербайджане пишут в расчете на нашу некомпетентность или мягкотелость: не поймут либо не ответят...

Через пару лет после его создания я случайно увидел фильм "Кавказское трио" (2015, режиссеры - Эльдар Шенгелая, Фуад Ибрагимбеков, сценарий - Рустам Ибрагимбеков) - понял и отвечаю.

В прологе этого фильма дети прыгают со скалы в воду. Один из них - самый храбрый - подбадривает трусливого друга, передает Day.Az со ссылкой на br.az.

Трус этот, как выяснится вскоре, - азербайджанец, а вот храбрец, он же главный герой фильма - бакинский армянин, который, когда вырастет, станет врачом-офтальмологом, высоким профессионалом, к тому же благородным и бескорыстным. Свое врачебное искусство он демонстрирует в Москве, в то время как в Баку под азербайджанской фамилией в семье отчима продолжает жить его сын, талантливый актер. Он тоже собирается переезжать в Москву, он занят в спектакле, который должен решить его актерскую судьбу.

Благородному врачу для получения наследства почему-то позарез необходимо, чтобы его биологический сын срочно вернул себе свою подлинную армянскую фамилию.

И тут начинается самое страшное.

Жестокие деревенские азербайджанские дети, проведав каким-то образом об этнических корнях несчастного актера, сталкивают его в колодец и забрасывают камнями - на экране воплощенный образ извечных страданий армянской интеллигенции от рук кровожадных тюркских дикарей. Отец, узнав о пропаже сына, отважно переходит границу - в гости к другу, тому самому несчастному, забитому мальчику, правда, теперь уже взрослому мужчине, уволенному с должности за то, что пророчит истощение запасов нефти в Азербайджане.

Злые угрюмые азербайджанцы мгновенно собираются вокруг дома, где прячется благородный армянин, тут же и корреспондент ТВ - явно для того, чтобы заснять линчевание для охочих до армянских погромов бакинцев... Избить несчастного пожилого врача все же удается - это делает напоследок в аэропорту чиновник пограничной службы. Избивает с наслаждением, явно реализуя давнюю затаенную мечту.

Остается добавить, что к фильму, о котором идет речь, армянские кинематографисты никакого отношения не имеют. Режиссером этой "дружественной" картины является Эльдар Шенгелая, почти классик грузинского кино и сын классика Николая Шенгелая, в свое время тоже отметившегося в Баку фильмом о 26 комиссарах. Впрочем, режиссеру, который никогда не снял бы ничего подобного на тему Абхазии, есть на кого сослаться в свое оправдание - автором сценария фильма является азербайджанец, известный писатель, драматург и сценарист Рустам Ибрагимбеков.

Кстати, в фильме, именно в спектакле по его пьесе должен играть избитый актер. Притом собственную пьесу в фильме устами одного из героев хвалит и сам автор сценария Рустам Ибрагимбеков (который, помнится, однажды вручил сам себе приз на кинофестивале в Баку). Писателя Ибрагимбекова, чей народ четверть века живет мечтой о возвращении оккупированных заветных земель, который не мог не видеть фотографий убитых азербайджанских детей, раскинувших окровавленные ручки и ножки, сегодня волнует как художника одна проблема - комфортность и безопасность пребывания армянина в Баку.

Притом человека, который, судя по фильму, особой любви к азербайджанцам не питает. "Антиармянскую статью", которую он сгоряча подписал, он называет "проклятой". Ведет он себя в Баку крайне нагло, развязно, потому что азербайджанцы, хоть и агрессивны, но трусливы. Набрасываются скопом даже на попавшегося под руку грузина, пока другие бочком проходят мимо избиваемого старика (кстати, в финале выясняется, что от побоев грузин умер).



Даже отношения близких друг другу людей в фильме лишены самой элементарной нравственности и человечности. Молодого актера почти не мучает совесть оттого, что он в одночасье предает человека, который его вырастил и воспитал, а в отчиме - ни капли сожаления по поводу того, что мальчик, которого он считал своим сыном, вдруг переметнулся к новому папе. Более того, он этому даже рад: "Наконец-то мой мальчик будет защищен".

Действительно, в том мире, который авторы фильма выдают нам за Азербайджан, где все подлецы - от министра до хамоватого регистратора в аэропорту, где людей хлебом не корми, только дай всей толпой забить до смерти старого грузина - никто не может быть защищен. ...Хорошо в этом фильме отзываются только об одном человеке. В Москве старик-армянин переспрашивает нашего героя: "А как спектакль называется? - "Петля" Ибрагимбекова". - "Ибрагимбеков? Это что, азербайджанец?" - "Вот такой" (большой палец кверху), (мол, как ни странно, хороший, мол, не такой, как остальные).

Москва в этом фильме - земля обетованная, место, где решаются все проблемы и где все обретают счастье. Особенно четко выражена эта мысль в финале путем нехитрого плакатного сопоставления: в Баку у несчастного азербайджанца подонки, нарушив слово, подло разгромили офис (звери не пожалели даже любимую игрушку), а в Москве в это время тех, у кого хватило ума уехать, ждет бурный успех: публика овациями награждает пьесу. Подтекст очевиден - и закрытый офис в Баку и аплодисменты в Москве - все это из жизни самого автора, никогда не скрывавшего, кстати, своего сожаления по поводу распада советской империи. Но вот что двигало грузинским режиссером?

Из каких закоулков подсознания вылезло это желание показать азербайджанцев подонками и палачами? (Вот и нынешний президент Грузии отказался почтить память жертв Ходжалы). Никаких творческих задач режиссер явно не ставил в этой наспех состряпанной, откровенно халтурной работе с опереточным дуэльным пистолетом Пушкина, с озвучиванием, сделанным людьми, которые не в ладах с азербайджанским языком (чего стоит произнесенное из уст официального чиновника слово "дежурнА" вместо növbяtçi).

Бакинских националистов с омерзительными рожами играют грузины, потому что из азербайджанцев участвовать в фильме не побрезговали только ближайшие родственники автора сценария. "Армяне - наши враги номер один", - изрекает в фильме один из персонажей. Тут-то и дает нам автор ясно понять, в чем он видит главную причину карабахского конфликта.

Причина эта - отнюдь не оккупация азербайджанских земель - об этом в фильме, кстати, не говорится ни слова. Причина эта, по мнению Ибрагимбекова, - необъяснимая ненависть азербайджанцев к армянам - ныне весьма распространенная точка зрения, усердно внедряемая российскими СМИ в общественное сознание. Тем "ценнее" услышать подобное от азербайджанца.

Такое явно делается в расчете на благодарность. На аплодисменты, которыми награждают в фильме автора пьесы. Фильм этот - попытка (и далеко не первая) выслужиться перед Большим Белым Царем, показать себя одного - гуманным и отважным в этом своем гуманизме на фоне зверей соотечественников. Тех самых "зверей", которых автор в недавнем прошлом собирался возглавить, выдвигая свою кандидатуру в президенты.

Такие художники - типичное порождение советской империи. Благодарность и сочувствие, на которое они рассчитывают, они получают, но всегда с примесью брезгливости. А вот какие чувства испытывают члены организации, которая до сих пор существует в Баку и которую до сих пор номинально возглавляет этот автор?

Аяз Салаев, кинорежиссер



