Али Гасанов: Очень хотел бы, чтобы каждый азербайджанец выразил отношение к «известному сценаристу», утратившему национальную принадлежность

Известный кинорежиссер Аяз Салаев выступил в газете "Бакинский рабочий" с большой критической статьей о фильме "Кавказское трио", автор сценария которого - Рустам Ибрагимбеков, утративший не только национальную принадлежность и даже человеческие качества, но и постоянно стремящийся унизить азербайджанский народ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Aзербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в Facebook написал следующее в связи со статьей: "Я очень хотел бы, чтобы каждый азербайджанец ознакомился с этой статьей и выразил отношение к "известному сценаристу", утратившему не только национальные чувства, национальную принадлежность, национальные ценности, но и простые человеческие качества, позабывшему о правде, утратившем чувства справедливости и реальности".

Али Гасанов выразил глубокую признательность кинорежиссеру Аязу Салаеву за настоящую гражданскую позицию, проявленную в статье о фильме.