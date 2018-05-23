Али Гасанов: Очень хотел бы, чтобы каждый азербайджанец выразил отношение к «известному сценаристу», утратившему национальную принадлежность

23 мая 2018 19:20

Известный кинорежиссер Аяз Салаев выступил в газете "Бакинский рабочий" с большой критической статьей о фильме "Кавказское трио", автор сценария которого - Рустам Ибрагимбеков, утративший не только национальную принадлежность и даже человеческие качества, но и постоянно стремящийся унизить азербайджанский народ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, помощник Президента Aзербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов на своей странице в Facebook написал следующее в связи со статьей: "Я очень хотел бы, чтобы каждый азербайджанец ознакомился с этой статьей и выразил отношение к "известному сценаристу", утратившему не только национальные чувства, национальную принадлежность, национальные ценности, но и простые человеческие качества, позабывшему о правде, утратившем чувства справедливости и реальности".

Али Гасанов выразил глубокую признательность кинорежиссеру Аязу Салаеву за настоящую гражданскую позицию, проявленную в статье о фильме.

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