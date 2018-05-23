Президент Ильхам Алиев: Проводимая Арменией агрессивная политика создает препятствия миру, стабильности и прогрессу стран в регионе
23 мая 2018 19:17 199
Проводимая Арменией агрессивная политика создает препятствия миру, стабильности и прогрессу стран в регионе.
Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции "Межгосударственные отношения на Кавказе: 100 лет назад и современный период", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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