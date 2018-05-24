В Армении предлагают вернуть советский гимн

Дом-музей Арама Хачатуряна инициировал петицию по смене действующего гимна. Авторы идеи хотят вернуть стране гимн Советской Армении, музыку к которому написал композитор Арам Хачатурян, но с измененным текстом.

Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения рассказала начальник отдела по связям с общественностью Дома-музея Арама Хачатуряна Анна Асоян, передает Day.Az.

"Идея витала давно, однако особенно актуальной она показалась на фоне последних изменений в стране. Мы предлагаем из гимна Советской Армении взять музыку Хачатуряна", - сказала Асоян.

Арам Хачатурян написал музыку, которая легла позже в основу гимна Советской Армении, в 1944 году по заказу правительства Армянской СССР. С 1 июля 1991 года главной песней страны стала композиция "Наша Родина". За основу взято стихотворение Микаэла Налбандяна "Песня итальянской девушки", автор музыки - Барсег Каначян.

Тема смены гимна появилась на армянской повестке летом прошлого года, когда шансонье Шарль Азнавур предложил сделать главной песней страны свое произведение под названием Pour toi, Arménie ("Для тебе, Армения"), написанное в память о жертвах спитакского землетрясения.

В соцсетях и СМИ по этому поводу развернулись бурные обсуждения, на некоторое время занявшие внимание общества.

Политолог Гагик Амбарян в беседе с Aravot.am высказался против идеи Азнавура: "...от одной жалостливой песни переходим к другой, написанной в связи с землетрясением 1988 года и показывающей наше безнадежное, жалкое состояние, когда весь мир приходит нам на помощь. Я совершенно не хотел бы, чтобы гимн нашей страны был песней, посвященной стихийному бедствию".

Султан Керим