Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк» для вынужденных переселенцев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии жилого комплекса "Гобу Парк", созданного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе города Баку.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства о работах, проведенных в комплексе.
Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными на территории комплекса.
Глава государства и его супруга ознакомились с квартирами.
Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в детсаде-яслях номер 344, построенном на территории комплекса.
Глава государства и его супруга также ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе номер 32 для вынужденных переселенцев.
После ознакомления со школой Президент Ильхам Алиев встретился с вынужденными переселенцами.
В заключение было сделано фото на память.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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