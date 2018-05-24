Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса «Гобу Парк» для вынужденных переселенцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в четверг приняли участие в открытии жилого комплекса "Гобу Парк", созданного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе города Баку.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев проинформировал главу государства о работах, проведенных в комплексе.

Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными на территории комплекса.

Глава государства и его супруга ознакомились с квартирами.

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в детсаде-яслях номер 344, построенном на территории комплекса.

Глава государства и его супруга также ознакомились с условиями, созданными в полной средней школе номер 32 для вынужденных переселенцев.

После ознакомления со школой Президент Ильхам Алиев встретился с вынужденными переселенцами.

В заключение было сделано фото на память.