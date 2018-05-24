Рустам Ибрагимбеков снова скатился до откровенной лжи - АНАТОМИЯ ПРЕДАТЕЛЬСТВА

В одном из интервью драматург, сценарист и продюсер Рустам Ибрагимбеков рассказал, что в основу фильма "Кавказское трио" легла реальная история: "Моя знакомая - тоже, кстати, актриса - вышла замуж за азербайджанца, взяла его фамилию. От первого мужа, армянина, у нее был сын. Новый муж усыновил парня и дал ему свою фамилию, азербайджанскую. Мальчик вырос, стал актером, приехал в Москву. Во взрослом возрасте он познакомился и подружился со своим настоящим отцом. Отец стал уговаривать его вернуть настоящую фамилию, армянскую".

Далее Ибрагимбекова неудержимо понесло в его родную, заковыристую стихию, где нагромождения страхов и лжи, откровенных наветов и психических комплексов создали торосы отчаяния новоявленного Иуды: "А надо сказать, что армянская фамилия в Баку может здорово осложнить жизнь. Естественно, в семье парня состоялся серьезный разговор. Его мать была решительно против - мотивировала она тем, что за всю жизнь никто не сказал ему плохого слова, а вот смена фамилии может подкинуть проблем. Родной отец продолжал настаивать, не желая понимать, что его упрямство может привести к очень серьезным последствиям".

Какие страсти, однако... Оказывается, в Баку живут беспощадные убийцы - как же, город пал перед ордами неграмотных, злобных кочевников, алчущих армянской крови и жаждущих смерти армян - любых, неважно какого пола, возраста или воззрений.

Так говорит Рустам Ибрагимбеков. Тот, кто утонул в собственной славе, обратил свой ум против собственного народа, страны и государства.

Он пытается казаться борцом за высокие идеалы, носителем доброго, вечного и светлого. Но "Рустамчик" No, как его звали однокашники и друзья, превратился в слугу многих господ, в раба своего темного и грязного эго.

Нет, он не эгоцентрист, или, что проще, эгоист. Хуже - он пария, Каин азербайджанского искусства, осквернитель собственного ума, убийца морали и, увы, пиксельный аватар Иуды. Но без тридцати сребреников, ибо требования и ставки Ибрагимбекова начинаются от сотен тысяч долларов.

Он давно вынес на продажу свою сущность и умения, чем весьма умело воспользовались покупатели, фамилии которых - какая "случайность" - оканчиваются на "ян".

С этими "янами" Ибрагимбеков думал начать новую игру, где сценарий написал он, где главная роль - за ним, и где основной выгодоприобретатель (слово-то какое гадкое, но что поделаешь, автором является наш "Рустамчик") именно Ибрагимбеков.

Но нет, он проиграл, не рассчитал свои хилые силы на ниве политического куртизанства и проиграл, ведь в таких забавах нет вечной игры Инь и Ян, темного и светлого начала всего сущего. Есть только шуршание денег, злоба, вонь предательства и алчность.

Ибрагимбеков сам выбрал свою стезю, имя которой - предательство.

Он предал дух своей семьи, своих родных, близких, предков, читателей и зрителей в Азербайджане. Давно и бесповоротно, как он сам хотел, к чему так упорно и яростно стремился.

Убожество имени Ибрагимбекова

Очень редко писал рецензии к фильмам и всегда пытался понять замысел режиссера, стремление сценариста, увидеть потаенные мессиджи в игре актеров.

Но "Кавказское трио" сделано так бесталанно и впопыхах, что требуется не рецензия, а неврологический диагноз.

Начну с того, что Рустам Ибрагимбеков, хоть ныне, выпятив грудь, и позиционирует себя как "спаситель азербайджанской демократии и гигант мысли", он весьма неплохо жил в столице Азербайджана. Однако он вдруг решил заняться политикой, точнее, отдать себя в игры политиков, выбрав весьма неоднозначную для нас, азербайджанцев позицию "радетеля армянской идеи", за что позорно бежал из родной страны, потеряв все свои регалии, заработки и театр имени самого себя.

Просмотрел фильм. Очень было невтерпеж увидеть Стоянова в роли отца-армянина. Ну, и вообще, тема Нагорно-Карабахского конфликта, где есть только одна правда, интересна. Я ждал что-то уровня грузинских "Мандаринов" или "Ничьей земли". Увы и ах...

Ибрагимбеков чуть ли не клятвенно твердит, что прототипом сценария являлась реальная история - ah bon?!

Успешный актер азербайджанского театра получает шанс на роль мечты в театре московском. Кстати, это самый толстый троллинг московского театра, который я до сих пор видел. Кто хоть раз имел "счастье" побывать на представлении азербайджанского театра имени самого Ибрагимбекова и лицезрел там его "ахтиоров", поймет о чем я.

Так вот, через два дня у Тимура важнейшая роль в его жизни, а тут биологический папа-армянин (Стоянов) настаивает на том, что надо обязательно ехать в Баку - менять метрики с азербайджанской фамилии Исаев на армянскую Агаянц. Ибо, судя по сценарию ленты, зело, обло и вообще, надо, и все тут, никаких гвоздей. Такая вот загогулина выверта сюжета.

Папа, судя по всему, оторван от реальности, газет не читает, интернет ему невдомек, телевизор не смотрит и Карабах на карте тоже не найдет. И вот Тима прилетает в Баку, а папа приезжает в Тбилиси, где его родная сестра обещает за метрики сына выдать не хилый куш. В родном Баку Тиму встречает кислая жена (в закулисной, реальной жизни - дочь Ибрагимбекова Фатима), а также суетные и непонятные родственники (бабушка выглядит моложе мамы - вот такие рояли в кустах), и вяло отговаривают любимца не разрушать будущее своей семьи. Но Тима, тудыть его в качель, неумолим как тысяча рыцарей печального образа!

Ничего, что есть отец, который его воспитал с детства, чью азербайджанскую фамилию Тимур носит. Ну, это же такая мелочь, так несущественно, что для Ибрагимбекова - плюнуть и куртуазно растереть левой задней ногой.

Даже друг Эдика - Фархад - человек мудрый, вроде разбирающийся в политике и с большой библиотекой на ровных полках, не может повлиять на великовозрастного отрока. Кстати, дядя Фархад, является оппозиционером ко власти. Имеет китайского болванчика, секретаршу и шофера + 2,5 верных соратника (к сведению зиц-председателя ПНФА Али Керимли - сей "киношный фрукт" никого не напоминает?). Тимур едет на дачу, где у него возникают нудные разборки-терки с братом жены, который вдруг - ага, ну как же без этого, он же "зверь, убивец детей и вообще, дитя кочевников, хлеставших армянскую кровь ведрами" - вспомнил про поруганную честь азербайджанского мужчины, чья сестра вышла за армянина, и после разговора на повышенных тонах и с угрозами о физической расправе, бескрылый, аки эльф, Тима пропадает. И вот дальше начинается жесткий детектив с элементами фантастики, а Гай Ричи, дрожа всеми конечностями, нервно курит, понимая, что "Большой Куш" - это полный провал, а он сам в подметки не годится Ибрагимбекову.

Упал, отжиматься не восхотел

Думал, что Стоянов в роли армянина - это будет хотя бы забавно. Нет, это было хуже, чем плачевно (Гузеев-азербайджанец тоже "не подкачал"). Однако, кактус первенства тут, вне сомнения, достается Фатиме Ибрагимбековой. Вот уж она постаралась...

Вот смотрел на нее и думал - неужели на всей съемочной площадке не нашлось никого, кто сказал бы Рустам-беку: "Побойся ты Аллаха, ей же даже в массовке мадагаскарского сериала на заднем фоне, в роли трепетного кустика сниматься противопоказано".

Сюжет развалился после первых 5 минут, а "актеры", согласно бездарному сценарию, довели это убожество до логичного завершения.

Например, крикливые, злые, угрюмые азербайджанцы мгновенно собираются вокруг дома, где прячется благородный армянин, тут же и корреспондент ТВ - явно для того, чтобы заснять избиение для ах как охочих до армянских погромов азербайджанцев...

Но не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе, избивать старого мужчину толпой в 10 человек - это уж совсем из разряда фантастики и оголтелой провокации. Понимаю, Рустам Ибрагимбеков пыхтит от злости на нас, страну и власть, но так тупо и примитивно оболгать свой народ - должно быть все-таки хоть каплю стыдно.

Ну, а отец героя? Оказывается он, всю жизнь воспитывая Тимочку как своего любимого сына, мечтал вернуть его биологическому отцу. Которому заявляет, что теперь сын будет в безопасности. А разве он все эти 30 лет не жил в безопасности? И только теперь, поменяв азербайджанскую фамилию на армянскую, оказывается защищенным? Но от кого?

Вообще, абсурд и парадокс. Как же, в "азербайджанском отце" нет сожаления, печали, переживаний, что мальчик, парень, отрок, юноша, которого он считал своим сыном, которого женил, с которым связывал свои надежды и чаяния, вдруг переметнулся (безо всяких кавычек) к некоему человеку, вдруг ставшего его новым армянским папой. Дело тут совсем не в национальном факторе, который так усиленно, чуть ли не пыжась, выпячивает автор сценария Р.Ибрагимбеков, а именно в самом факте столь скорого и нереального отказа зрелого мужчины от реального отца.

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Обязательно посмотрите это кино. Уверен, после него самый отпетый дашнак-армянин потеряется в тени ненависти Ибрагимбекова к Азербайджану, а самый низкопробный сериал на полке "шедевров" кинематографа слегка подвинется вперед, оставив позади себя продукт затуманенного мозга "сценариста и продюсера" этой бездарной ленты с дешевейшими ляпами.

Жаль Стоянова, очень жаль. Вроде хороший актер, из кожи вон полез, чтобы сделать эту бездарность фильмом. Но он совершенно не в ментальности своего героя, армянина. Совершенно. Ни на йоту. Это самый обычный, простой русский биологический отец и ничего в нем от армянина нет.

"Кавказское трио" зеркало Ибрагимбекова, где он виден во всем своем нынешнем убожестве.

Очень сильно потерпевшие

2013 год, лето. Азербайджанская оппозиция, давно и бесповоротно пребывающая в состоянии беспросветного коматоза, готовится к последнему рывку.

Тогда в новую оппозиционную структуру вошли, в частности, лидеры и активисты партии "Мусават", Партии свободного общества, Либеральной партии Азербайджана, Партии Народного фронта Азербайджана, Партии классического Народного фронта, Партии Гражданской солидарности Азербайджана, Исламской партии Азербайджана и движения EL.

"Запевалами" были Али Керимли, Эльдар Намазов, Джамиль Гасанли и Иса Гамбар.

Так 74-летний глава азербайджанского Союза кинематографистов Рустам Ибрагимбеков был выдвинут единым кандидатом в президенты страны от Национального совета демократических сил. И так началась игра наскоро созданного в Москве "Союза миллиардеров" - эрзаца политического и общественного объединения финансовых воротил, считающих себя азербайджанцами. Они хотели свержения власти в Баку и воцарения в Азербайджане удобного для них, марионеточного правительства якобы "национального примирения".

Для Рустама Ибрагимбекова отвели роль агнца заклания - он должен был вести за собой несуществующие "народные массы", стать альфа-фигурой всей оппозиции и на президентских выборах превратиться в "факел свободы".

Поверивший в то, что он действительно политик, да еще и спаситель нации, престарелый драматург и сценарист вошел в раж.

Например, 8 июля 2013 года в пространном интервью "Радио Свобода" он, жуть какой стеснительный, но гениальный политик, говорил: "Когда я увидел, как разрознена оппозиция, как она разобщена, как они не только не взаимодействуют, но и в очень плохих отношениях. Тогда я предложил создать Национальный совет. Поскольку они никак не могли друг с другом договориться, то я, пользуясь тем авторитетом, который я имею в Азербайджане, я их всех объединил и создал Национальный совет. Как известно, любая инициатива наказуема, и меня избрали председателем Национального совета, несмотря на мое отчаянное сопротивление. Но став председателем Национального совета (а он создан именно для того, чтобы провести эти выборы таким образом, чтобы хоть как-то снизить уровень приписок, махинаций и фальсификаций), я предложил идею выдвинуть единого кандидата от демократических сил. И опять в ответ выдвинули меня, несмотря на то, что я предлагал других людей. Я доказывал, что не могу, что у меня нет времени. Но мне сказали, что если не ты, Национальный совет распадется. Если не ты, этого не получится. В связи с этим я пошел, как на заклание".

Вот как - скромно, без фанфар и просто. Оказывается, Ибрагимбеков отказывался, никак не хотел стать председателем Нацсовета и кандидатом в президенты, но его, такого доброго, пушистого, бородатого и в очках, слезно просили, умоляли, и он, утерев скупую мужскую слезу, крякнув, согласился.

"Поэтому я бы не назвал это политикой, а принесением себя в жертву. Единственное условие, которое я поставил, - это то, что если вдруг я избирусь, то не на пять лет, а на два года, что я буду президентом переходного периода", - пристально смотря в глаза журналиста, изрекал Ибрагимбеков, сам поверив в свою ложь.

"Бренд" Ибрагимбекова начали раскручивать, "Союз миллиардеров" выделил немалые деньги на очередную оперетту азербайджанской оппозиции с надеждой на извечный "авось".

Как только деньги достигли Баку, тут же началась грызня и свара в Нацсовете. Прошли недели, месяцы и выяснилось, что фирму "Рога и Копыта" облапошили. И кто? "Самые доверенные, стойкие оппозиционные лидеры" - Али Керимли и Эльдар Намазов. Судя по бубнежу и гневным тирадам оппозиционеров, именно они присвоили "революционные трудодни на демократические харчи", именно они списали немалые суммы на "тяжелые труды революционные".

Скандал разросся, и абсолютный, тотальный профан в политике Ибрагимбеков был вынужден отчитаться о расходах на Нацсовет, а потом отдалить от себя любимого Э.Намазова, этого новоявленного Фукса местной оппозиционной забегаловки.

Далее были обычные, набившие оскомину местной политтусовке митинги-соберунчики на стадионе "Мехсул", где иные пикейные жилеты размахивали портретами Р.Ибрагимбекова, "опоры и надежды" голодающих мужей хромого на все копыта призрака революции.

Они пели осанны Ибрагимбекову, возносили хвалебные речи "несгибаемому борцу за права азербайджанцев".

А профессор Джамиль Гасанли, он же Адам Козлевич местной оппозиционной тусовки, вообще впал в экстатическую сомнамбулу и изрек: "Я вас уверяю, что Рустам Ибрагимбеков сможет дать отпор притязаниям Армении и решить Нагорно-Карабахскую проблему".

И тут, понимаете ли, "Кавказское трио"...

Интересно, что теперь скажут Али Керимли, Иса Гамбар, Джамиль Гасанли и Эльдар Намазов о "благодетеле и гиганте мысли" Ибрагимбекове?! О его "любви к Азербайджану и азербайджанцам"?! Ведь они, именно они тиражировали ложь об Рустаме Ибрагимбекове, они выбрали его пять лет тому назад "единственным и единым кандидатом в президенты".

Вам стыдно, господа?! Чувствуете ли угрызения своей мохнатой, микроскопической совести от вашей наглой лжи, когда ваши осанны Ибрагимбекову соревновались в количестве с рекламой стиральных порошков и гигиенических прокладок?!

Писатель же и драматург Рустам Ибрагимбеков давно скончался - в тот день, когда предал страну, землю и земляков.

Царство ему сценарное...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az