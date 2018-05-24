Депутат: Рустам Ибрагимбеков предал азербайджанский народ

Кто предает свой народ, того не прощают ни общество, ни история. Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу, передает Day.Az.

"Автор сценария фильма "Кавказское трио" Рустам Ибрагимбеков предал азербайджанский народ. Этот фильм долгое время будет "оружием" против Азербайджана в руках идеологов оккупантской Армении", - сказал он.

Депутат отметил, что фильм соответствует сущности армян. "Потому что у армян есть традиция приписывать другим совершенные армянами же зверства. Самые жестокие, фашистские действия против азербайджанского народа совершили армяне. Они совершили Ходжалинский геноцид, являются виновниками трагедии в Малыбейли. Этим фильмом Ибрагимбеков поставил себя в один ряд с армянскими фашистами. В фильме он выставил так, что те преступления, которые армяне совершили против нашего народа, якобы совершили против них мы. Это подлость и безнравственность. В этом фильме в качестве причины нагорно-карабахского конфликта указана ненависть азербайджанцев к армянам, создан трусливый, двуличный образ азербайджанцев", - сказал Бабаоглу.

Депутат назвал предательством подобное представление азербайджанского народа, который за более чем 100 последних лет подвергался геноциду, всяческим зверствам и тем не менее никогда не стрелял в безоружных людей, всегда был верен своим традициям гуманизма.

"Азербайджанский народ никогда этого не забудет. Написав сценарий этого фильма, оправдывающего армянскую агрессию, Ибрагимбеков обошел даже "Каменные сны" Акрама Айлисли, пойдя дальше по пути предательства нации. Если Айлисли оскорбил определенную часть общества, то Ибрагимбеков оскорбил весь азербайджанский народ и его ценности. При всем этом он пытается стать политиком, входит в состав так называемого "Национального совета", созданного проармянскими центрами, выдвигается как кандидат в президенты от этой непризнанной структуры. Почему сопредседатели этого "Национального совета", такие как Джамиль Гасанли, Али Керимли не осуждают Ибрагимбекова? Ведь речь идет об оскорблении и унижении азербайджанского народа. Ясно, что они и подобные им получают задание от одних и тех же армянских господ и никак не могут осуждать такое предательство. Азербайджанский народ сталкивался со многими предательствами, но, сплотившись вокруг своего Президента, смог справиться с ними, вписал славную страницу в новейшую военно-политическую историю в ходе апрельских событий 2016 года. Вот это и выводит из себя таких, как Ибрагимбеков, Айлисли, Керимли. Однако азербайджанский народ знает, кто есть кто, и те, кто снял этот фильм, еще раз показали свое истинное лицо", - сказал депутат.

Бабаоглу добавил, что Азербайджан во что бы то ни стало восстановит свою территориальную целостность, а тех, кто предал народ, государство, Азербайджан никогда не простит.