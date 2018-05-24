Дональд Трамп: Предстоящие месяцы откроют возможности для решения нагорно-карабахского конфликта

Предстоящие месяцы откроют возможности для решения нагорно-карабахского конфликта, говорится в поздравительном послании Президента США Дональда Трампа, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От имени американского народа поздравляю Вас и азербайджанский народ с Днем Республики и 100-летием Азербайджанской Демократической Республики.

Азербайджан и Соединенные Штаты тесно сотрудничают, совместно работая для решения сложных региональных вызовов. Ценю ваше сотрудничество в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, а также наши долгосрочные торговые связи. Наше многолетнее сотрудничество в энергетической сфере достигло в этом году, являясь невероятным достижением, своего пика благодаря транспортировке посредством "Южного газового коридора" первого газа, который обеспечит необходимую энергетическую безопасность Европы.

Предстоящие месяцы откроют возможности для решения нагорно-карабахского конфликта, что создаст более лучшие условия для расширения сотрудничества между США и Азербайджаном. Соединенные Штаты как сопредседатель Минской группы ОБСЕ искренне желают сотрудничества с Вами для достижения устойчивого решения мирным путем этого конфликта.

Еще раз поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с этим знаменательным столетием и с нетерпением жду совместной работы с Вами", - говорится в послании Президента США.