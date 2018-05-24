Сона Велиева: Рустам Ибрагимбеков, получивший известность благодаря своим произведениям, сегодня вызывает к себе ненависть

Сегодня, к сожалению, есть люди, которые хотят нанести вред азербайджанской государственности. Рустам Ибрагимбеков, получивший в свое время известность благодаря своим произведениям, сегодня своими произведениями же вызывает к себе ненависть.

Об этом в четверг на презентации книги "Размышления о независимости. Пути, ведущие к Республике" (İstiqlal düşüncələri. Cumhuriyyətə aparan yollar) сказала учредитель газеты Kaspi и Образовательного центра Kaspi, доктор философии по филологии Сона Велиева, комментируя принижающий азербайджанский народ фильм "Кавказское трио", снятый по сценарию Рустама Ибрагимбекова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Велиева назвала этот поступок Ибрагимбекова предательством. "Мы должны выступить против тех, кто замахивается на наше государство", - сказала она.

"Наверное, мы мягко обошлись с Акрамом Айлисли, поэтому Ибрагимбеков расхрабрился. Но это не храбрость, а предательство. Наше государство является достоянием, оставленным нам Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Мы должны охранять наше государство и передать его будущим поколениям. Мы должны выразить свой протест и вести борьбу с предательством. Предательство невозможно чем-либо оправдать", - сказала Велиева.

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