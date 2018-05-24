Президент Армении станцевал азербайджанский танец - ВИДЕО

В среду, 23 мая, группа людей пришла к резиденции президента Армена Саркисяна протестовать против эксплуатации Амулсарского золотоносного месторождения в Сюникской области на юге страны. Активисты считают, что добыча золота здесь наносит урон экосистеме огромного региона, пишут армянские СМИ.

Армен Саркисян вышел к протестующим, выслушал их жалобы и, выразив свою точку зрения, хотел удалиться, однако в этот момент демонстранты решили станцевать азербайджанский народный танец кёчари, с которого начали свою акцию.

Одни армянские источники сообщают, что протестующие сами предложили Саркисяну присоединиться, другие утверждают, что президент неожиданно пустился в пляс. Но факт остается фактом - президент Армении сплясал азербайджанский танец.

Отметим, что кёчери - народный азербайджанский танец, один из видов группового танца яллы. Как и многие другие образцы культурного наследия нашего народа, он стал объектом неуемных аппетитов армянских плагиаторов, предпринимающих усилия для закрепления плагиата в ЮНЕСКО путем включения этого танца под видом "армянского" в список нематериального культурного наследия.

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