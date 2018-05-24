Президент Ильхам Алиев: Будут восстановлены все освобожденные от оккупации города Азербайджана

Благодаря мощи Азербайджанского государства, воле азербайджанского народа все города, освобожденные от оккупации, будут восстановлены.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в частности в четверг на встрече с вынужденными переселенцами во время открытия жилого комплекса "Гобу Парк", заложенного для вынужденных переселенцев в Гарадагском районе Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с открытием жилого комплекса "Гобу Парк". Это прекрасное событие еще раз показывает, что гражданин Азербайджана, наши соотечественники, вынужденные переселенцы, живущие в тяжелых условиях, всегда находятся в центре внимания", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что создание этого комплекса показывает политику Азербайджанского государства, заботу о переселенцах.

"Этот прекрасный жилой комплекс был создан всего за один год. Ровно год назад был заложен фундамент этого комплекса. Тогда в церемонии закладки участвовала Мехрибан Алиева. Всего за год был создан красивый жилой комплекс. Сегодня создана вся инфраструктура комплекса, на открытие которого мы собрались. Решены вопросы с линиями электропередачи, воды, газа, все инфраструктурные вопросы, построены дороги, выезд как к внутрипоселковой, так и к магистральной дороге. Построены 11 девятиэтажных жилых зданий, созданы хорошие условия. Сейчас я осмотрел квартиры. Общая площадь каждой квартиры 73 квадратных метра. Прекрасная школа на 624 ученических места, детский сад на 220 мест, медпункт, почтовое отделение, участок полиции, то есть, созданы все условия для проживания, причем на самом высоком уровне. Созданы замечательные общественные зоны, посажены деревья, заложены парки. Считаю, что среди городков для переселенцев это один из центров, отличающийся своей красотой и условиями", - подчеркнул глава государства.

По словам Президента Азербайджана, особенность этого городка в том, что в его строительстве активно участвовал частный сектор, действительно был его инициатором и исполнителем.

"В последнее время предприниматели реализуют много социальных проектов. Я неоднократно высказывал свое мнение по этому вопросу, сказал, что социальная ответственность предпринимателей должна расти. В Азербайджане для предпринимателей созданы прекрасные условия. Азербайджан очень хорошая страна для предпринимательства. Здесь прекрасный инвестиционный климат. Царит стабильность, спокойствие. Развитие бизнеса - наша государственная политика. 80 процентов нашего ВВП формируется в частном секторе. Поэтому всегда, обращаясь к предпринимателям, я советовал им уделять больше внимания социальным проектам. Это самый широкомасштабный проект среди работ, проведенных в этой сфере. До сегодняшнего дня предприниматели активно занимались строительством школ, детских садов. Однако строительство жилого центра такого размера и в таком масштабе для вынужденных переселенцев происходит впервые", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что предприниматели участвовали и в финансировании этого жилого комплекса.

"Государство не выделяло средств для создания этого комплекса. Поэтому хочу выразить свою признательность компании "PASHA Holding", которая проделала эту работу. "PASHA Holding" занимается большими созидательными работами в Азербайджане, вкладывает большие инвестиции в различные сферы экономики страны, старалась и добилась создания тысяч рабочих мест. Сегодня социальная ответственность этой компании очевидна. Считаю, что эта замечательная инициатива должна быть примером и для других больших компаний. Уверен, что в новых жилых городках, центрах, которые будут построены для вынужденных переселенцев в последующие годы, активно будет участвовать и частный сектор. Но, естественно, государство взяло на себя основной вопрос, основные работы. За последние годы по государственной линии для переселенцев было построено и сдано в эксплуатацию около ста городков. Я лично участвовал в открытии многих из них. Мы каждый год обеспечиваем жильем тысячи переселенцев. В этом году новыми квартирами, домами будут обеспечены 20 тысяч переселенцев. В этом жилом комплексе 1026 квартир. То есть, здесь будут жить 1026 семей, и жить в хороших условиях", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана подчеркнул, что успешно реализуется Государственная программа по решению проблем и улучшению жилищных условий вынужденных переселенцев, повышению занятости.

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