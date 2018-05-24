Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании

В связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.

Как отмечается в распоряжении главы государства, решение о помиловании было принято в связи с тем, что создание Азербайджанской Демократической Республики является знаменательным событием в истории независимости азербайджанского народа, что общенациональный лидер Гейдар Алиев придавал особое значение общечеловеческим ценностям, верховенству закона, идеалам справедливости и демократии в строительстве современного Азербайджанского государства, а также в связи с приверженностью политики Гейдара Алиева традициям гуманизма и милосердия и с верой в то, что освобожденные от наказания лица, интегрируя в общество, будут осуществлять деятельность на пути развития независимого государства.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

С полным списком помилованных можно ознакомиться по ссылке.