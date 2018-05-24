Штайнмайер: Германия хочет строить отношения между ЕС и Азербайджаном на основе нового соглашения

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От своего имени и от имени своих соотечественников искренне поздравляю вас и ваших граждан по случаю празднуемого 28 Мая Дня Республики. В прошлом году мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. В 2018 году мы также празднуем знаменательную годовщину: 200 лет назад первые немецкие эмигранты прибыли в Азербайджан. Это является доказательством наличия глубоких корней, объединяющих наши страны. Германия и в дальнейшем будет прилагать усилия по укреплению уз дружбы с Азербайджаном и интенсификации нашего сотрудничества. Наряду с совместными экономическими интересами, мы хотим, в частности, развивать политический диалог в области энергетики и расширять культурное сотрудничество. Мы хотим строить отношения между Европейским союзом и вашей страной на основе нового соглашения. Желательно было бы продолжить наше сотрудничество в Совете Европы и ОБСЕ. Передаю вам наилучшие пожелания, азербайджанскому народу желаю мира, благополучия и благосостояния", - говорится в поздравлении.