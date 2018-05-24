Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гарадагском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Локбатан-Гюздек в Гарадагском районе Баку.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Локбатан-Гюздек, соединяющей три населенных пункта с населением 43 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 4,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.