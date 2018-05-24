Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Гарадагском районе Баку
24 мая 2018 18:22 86
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Локбатан-Гюздек в Гарадагском районе Баку.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Локбатан-Гюздек, соединяющей три населенных пункта с населением 43 тысячи человек, из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 4,6 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!