Жилой комплекс «Гобу Парк», заложенный для вынужденных переселенцев - ВИДЕО

В четверг на северо-востоке поселка Локбатан Гарадагского района Баку состоялось открытие жилого комплекса "Гобу Парк", заложенного для вынужденных переселенцев.

В церемонии открытия приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Общая площадь жилого комплекса - 6,4 гектара.

Заказчик проекта - "Paşa Holding", подрядчик- ЖСК "Kristal Abşeron".

Фундамент жилого комплекса был заложен 30 мая 2017 года при участии Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Строительные работы выполнены на высоком уровне и завершились в мае этого года.

В новом жилом комплексе созданы и другие инфраструктурные объекты - почтовое отделение, участок полиции, медпункт, ЖЭУ и др.

На территории построены подстанция мощностью 35 тысяч киловатт, парк отдыха, детская площадка.

Было сообщено, что здесь построено 11 двухблочных девятиэтажных жилых зданий на 1026 семей, В домах в общей сложности 108 одно-, 396 двух-, 360 трех-, 162 четырехкомнатные квартиры.

Общая площадь квартир - 73 тысячи квадратных метров. Все квартиры отремонтированы и оборудованы кухонной мебелью.

В новом жилом комплексе жильем будут обеспечены 1026 семей вынужденных переселенцев, которые в настоящее время живут в аварийных зданиях.

В комплексе построен двухэтажный детский сад на 222 места и полная средняя школа на 624 ученических места.

Этот жилой комплекс - 98-й по счету городок в стране, заложенный для вынужденных переселенцев.