Президент Ильхам Алиев удостоил почетных званий и наград группу лиц, отличившихся в области предпринимательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении почетных званий "Заслуженный инженер" и "Заслуженный журналист" группе лиц, отличившихся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями, за вклад в экономическое развитие Азербайджана и за плодотворную деятельность по реализации государственной политики по расширению предпринимательства.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Глава государства также подписал распоряжение о награждении медалью "Терегги" группы лиц, отличившихся в области предпринимательской деятельности и работы с предпринимателями, за плодотворную деятельность по реализации государственной политики по расширению предпринимательства.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.