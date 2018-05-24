Нурсултан Нарзабаев: Азербайджан достиг больших успехов на пути повышения авторитета в международном сообществе

Президент Казахстана Нурсултан Нарзабаев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От имени народа Казахстана и от себя лично поздравляю вас и братский народ Азербайджана по случаю вашего национального праздника - Дня Республики. Сегодня Азербайджан достиг больших успехов на пути укрепления основ своей государственности, улучшения благосостояния народа, повышения авторитета страны в международном сообществе. Желаю вашей страны дальнейшего динамичного развития и достижения под вашим руководством поставленных целей. Уверен, что стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Азербайджаном, основанное на традиционной дружбе и взаимопонимании, будет развиваться и в дальнейшем во имя благосостояния народов двух стран. Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дружественному азербайджанскому народу желаю мира и благоденствия", - говорится в поздравлении.