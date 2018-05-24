Владимир Путин: Азербайджан имеет очень большой авторитет в международном сообществе

24 мая 2018 19:35

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Примите мои искренние поздравления по случаю вашего национального праздника - Дня Республики, который особо широко отмечается в Азербайджане в этот юбилейный год. Ваша страна достигла значительных успехов в экономической, социальной, научно-технической, гуманитарной и других сферах. Азербайджан имеет очень большой авторитет в международном сообществе. С удовлетворением отмечаю высокий уровень отношений между Россией и Азербайджаном. Наши страны эффективно сотрудничают в различных сферах, активно взаимодействуют в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Уверен, что стратегическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном будет развиваться и в дальнейшем во имя благосостояния дружественных народов наших стран, обеспечения международной стабильности и безопасности. Уважаемый Ильхам Гейдарович, желаю вам крепкого здоровья и успехов, желаю всем вашим соотечественникам благополучия и благосостояния" - говорится в поздравлении.

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