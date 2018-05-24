Прикаспийсие страны согласовали проекты ряда пятисторонних документов

Прикаспийсие страны завершили переговорный процесс по согласованию проектов ряда пятисторонних документов.

Об этом сказали в четверг Trend в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Как сказали в МИД, 21-24 мая в Астане состоялось 51-е заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В переговорах приняли участие делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана.

Азербайджанскую делегацию на переговорах возглавлял замминистра иностранных дел страны Халаф Халафов.

Заседание было посвящено подготовке Пятого каспийского саммита, который планируется провести в текущем году в Казахстане.

Как отметили в МИД, на заседании стороны согласовали предварительную повестку дня и проект итогового политического документа предстоящей встречи на высшем уровне, а также обсудили ход работы по согласованию проектов пятисторонних отраслевых документов и их подготовке к подписанию в рамках Пятого каспийского саммита наряду с Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря.

"С удовлетворением отмечено завершение переговорного процесса по согласованию следующих проектов пятисторонних документов: Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашения между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашения о предотвращении инцидентов на Каспийском море. Протокола о сотрудничестве в области борьбы с терроризмом на Каспийском море. Протокола о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Протокола о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море", - говорится в сообщении.

Стороны приветствовали предложение о проведении в июле в Москве внеочередной сессии конференции сторон Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря и планируемое в ее рамках принятие и подписание Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к упомянутой конвенции.

Делегации положительно оценили итоги состоявшихся переговоров и выразили признательность Казахстану за высокий уровень организации встречи.

"Следующее заседание Специальной рабочей группы состоится в Казахстане. Сроки его проведения будут согласованы по дипломатическим каналам", - отметили в МИД.

Вопрос статуса Каспия остается ключевой темой обсуждения на саммитах прикаспийских государств. Впервые лидеры пяти стран встретились в 2002 года в Ашхабаде. Второй Каспийский саммит прошел в Тегеране в 2007 году, третий - в Баку в 2010 году, четвертый - в Астрахани в 2014 году.