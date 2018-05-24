Депутат: Распоряжение о помиловании - очередной гуманный шаг Президента Ильхама Алиева

Распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании в преддверии 100-летия Азербайджанской Демократической Республики является очередным гуманным шагом главы государства.

Об этом сказал Trend в четверг депутат Эльман Мамедов.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Это распоряжение в преддверии праздника обрадовало сотни семей. В связи с этим распоряжением от своего имени хочу выразить благодарность Президенту Ильхаму Алиеву. Это не первое такое распоряжение, и глава государства будет продолжать эту гуманную политику", - сказал Мамедов.

Отметим, что в связи со 100-летием АДР Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.