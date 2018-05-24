ШОС: Азербайджан является примером поступательного и динамичного движения вперед по пути развития и прогресса

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Рашид Алимов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Примите самые искренние поздравления по случаю национального Дня страны. Сегодняшний Азербайджан является примером поступательного и динамичного движения вперед по пути развития и прогресса. Он успешно развивается во всех направлениях ради улучшения всех сторон жизни азербайджанского народа. В этом имеется и ваша непреходящая заслуга. Выстроенные на основе взаимных интересов отношения с партнерами, четкая внешняя политика Баку позволяют наращивать возможности страны, повышают его авторитет на международной арене. Выражаю глубокую признательность за ваше заинтересованное внимание к Шанхайской организации сотрудничества. Азербайджан как партнер по диалогу ШОС все чаще становится активным участником мероприятий на площадке ШОС. Свидетельством этого является недавнее проведение посольством Азербайджана в Пекине Дня культуры, который стал яркой акцией демонстрации национальных и традиционных ценностей, стремления азербайджанского народа жить в стабильном и экономически процветающем государстве. Позвольте, ваше Превосходительство, пожелать вам доброго здоровья и больших успехов в вашей ответственной государственной деятельности во благо республики, а всем гражданам дружественного Азербайджана - мира и добра", - говорится в поздравлении.