Си Цзиньпин: Статус и влияние Азербайджана на международной арене растут изо дня в день

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Для меня честь выразить искренние поздравления и наилучшие пожелания вам и дружественному азербайджанскому народу от имени правительства и народа Китая по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики. За последние годы экономика Азербайджана ускоренно развивается, в обществе наблюдается стабильность и солидарность, статус и влияние Азербайджана на международной арене растут изо дня в день. Китай, как близкий друг Азербайджана, от всего сердца радуется этому. Я уделяю большое внимание развитию отношений между Китаем и Азербайджаном, готов прилагать совместные с вами усилия для достижения новых успехов во всех сферах взаимовыгодного сотрудничества на благо двух стран и их народов. Народу Азербайджана желаю прогресса и благополучия. Желаю вам здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.