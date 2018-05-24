Президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании

24 мая 2018 22:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн аль-Хусейна, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"От себя лично и от имени азербайджанского народа передаю вам и в вашем лице всему вашему народу мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства - Дня независимости. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Иордании постоянного спокойствия и благоденствия", - говорится в поздравлении главы государства.

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