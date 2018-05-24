Президент Ильхам Алиев поздравил короля Иордании
24 мая 2018 22:42 124
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Иордании Абдаллу II ибн аль-Хусейна, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От себя лично и от имени азербайджанского народа передаю вам и в вашем лице всему вашему народу мои самые искренние поздравления по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства - Дня независимости. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, братскому народу Иордании постоянного спокойствия и благоденствия", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!