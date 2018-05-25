Глава МИД Франции посетит Азербайджан
25 мая 2018 14:13 232
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 27 мая посетит Азербайджан. Об этом говорится в пятницу в сообщении МИД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках визита запланирована встреча главы МИД Франции с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.
После встречи состоится пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Франции.
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