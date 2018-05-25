Глава МИД Франции посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 27 мая посетит Азербайджан. Об этом говорится в пятницу в сообщении МИД Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита запланирована встреча главы МИД Франции с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

После встречи состоится пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Франции.

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