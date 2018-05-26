Пока Карабах оккупирован, армяне пусть и не мечтают об открытии границ с Турцией - ТУРЕЦКИЙ ЭКСПЕРТ

Турция не откроет свои границы с Арменией до тех пор, пока не будет урегулирован армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Такого мнения придерживается турецкий политолог Айше Челик.

"Карабахский конфликт необходимо решать в соответствии с законами и принципами международного права, о чем указано в четырех резолюциях Совбеза ООН, и они по сегодняшний день не выполняются Арменией", - заявила она Day.Az, отметив, что пока Карабах оккупирован, армяне пусть и не мечтают об открытии границ с Турцией.

По словам политолога, Турция может задуматься о восстановлении дипломатических отношений с Арменией в случае, если Ереван выполнит следующие условия.

"Во-первых, Армении придется отказаться от агрессивной политики в отношении Азербайджана и начать деоккупацию захваченных территорий. Во-вторых, Армения должна будет положить конец территориальным претензиям в отношении Турции, а также отказаться от мифа о так называемом "геноциде"", - пояснила турецкий эксперт.

Далее она отметила, что Турция поддерживает позицию Азербайджана в вопросе восстановления территориальной целостности, его выверенный внешнеполитический курс на всех важных международных площадках.

"Позиция Турецкого государства в этом приоритетном для Азербайджана вопросе заключается в объективном и справедливом подходе, предполагающем урегулирование многолетнего конфликта на условиях нерушимости азербайджанских границ", - сказала политолог, добавив, что подобной политики правительство Турции будет придерживаться и впредь, пока не будет урегулирован многолетний конфликт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Матанат Насибова