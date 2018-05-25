Армянская церковь отказывается платить долги - назревает скандал

Назревает новый скандал вокруг Первопрестольного Эчмиадзина и главы Армянской апостольской церкви.

Газета "Грапарак" ранее писала, что бывший депутат парламента, представитель международной организации "Национальный съезд западных армян" в Армении Арагац Ахоян намерен подать судебный иск против Католикоса всех армян Гарегина II, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В течение многих лет компании Ахояна выполняли строительные работы Эчмиадзина, однако не получали денег. Бывший депутат долгое время терпел, но сейчас этому терпению пришел конец, пишет издание. Отношения Ахояна и Католикоса натянуты еще и по причине активности бывшего депутата в ситуации с Константинопольским патриархатом.

Ахоян, как известно, выступает против местоблюстителя патриарха Арама Атешяна, считая его ставленником турецких властей. Одновременно политик критикует руководство Армянской церкви в лице Католикоса за чересчур аморфную, по его мнению, а порой и пособническую позицию. Эти противоречия, таким образом, обострили еще и финансовые счеты между ними.

Как заявил Ахоян армянским СМИ, Эчмиадзин задолжал несколько сотен тысяч долларов. Финансовый спор этот длится уже четыре года. Строительные работы должны были завершиться еще тогда, однако из-за недобросовестного отношения представителей Эчмиадзина, из-за злоупотребления ими своей властью работы постоянно затягивались.

"Мы понесли огромные убытки. Точный размер убытков определит экспертиза, но речь идет о нескольких сотнях тысяч долларов", - сказал Ахоян.

Он неоднократно обсуждал ситуацию с руководством церкви, однако эти обсуждения ни к чему не привели. Более того, часть имущества Ахояна в настоящее время конфискована.