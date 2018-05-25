Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Бинагадинском районе Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района города Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 1,9 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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