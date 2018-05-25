Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодорог в Бинагадинском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района города Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Бинагадинского района Баку из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 1,9 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.