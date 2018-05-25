При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева во Франции прошла конференция, посвященная 100-летию АДР - ФОТО

При организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана во Франции во Французской международной дипломатической академии прошла научная конференция, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики под названием "Первая на Востоке светская парламентская республика: ценности и наследие".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Рассказывая о значимости мероприятия, модератор конференции, вице-президент Французско-азербайджанской ассоциации диалога Лоран Пултье предоставила слово советнику директора Центра Гейдара Алиева Рашаду Керимову.

Сказав, что современный Азербайджан является преемником Азербайджанской Демократической Республики, Рашад Керимов отметил, что благодаря успешной политике Общенационального лидера Гейдара Алиева независимость была сохранена и укрепилась. Проведя сравнительный анализ современного Азербайджана с Азербайджанской Демократической Республикой, он подчеркнул, что каждый раз мы трудно обретали независимость. Рашад Керимов также проинформировал о захватнической политике Армении в отношении Азербайджана, актах геноцида, учиненных армянами против азербайджанского народа.

Доктор исторических наук, заведующий отделом Института истории НАНА Натиг Мамедзаде рассказал о деятельности делегации АДР на Парижской мирной конференции.

Сотрудник Парижской школы передовых исследований по социальным наукам, историк Джордж Мамуля рассказал о хранящихся во французских архивах документах и материалах, связанных с АДР, просуществовавшей 23 месяца, участии ее делегации в Парижской мирной конференции, мерах, предпринятых для признания республики.

Заведующий отделом Института истории НАНА, доктор исторических наук Ильгар Нифталиев рассказал о территориальном конфликте между АДР и Арменией. Он довел до внимания, что в вопросах границы Азербайджан придерживается историко-этнического принципа, в то время как Армения руководствуется девизом "если здесь живут армяне, то это армянская земля".

Посол Азербайджана во Франции Рахман Мутафаев затронул причины падения АДР. Он рассказал, что причиной явились геополитические интересы большевиков, отсутствие поддержки молодой республики со стороны союзников (Англия, Франция, Италия), предоставил информацию о материалах об АДР, найденных в российских архивах.

Посол также подчеркнул, что Армения поддерживала сепаратистов в Карабахе, Зангезуре и Нахчыване.

Член Сената Франции Ален Упер коснулся проводимых в АДР реформ, в частности предоставления женщинам права голоса. Он также проинформировал об азербайджанце Ахмедие Джабраилове, участвовавшем в Движении сопротивления во Франции.

Депутат отметил, что его внимание особенно привлекает царящая в Азербайджане атмосфера религиозной гармонии и гендерного равенства как результат политики великого лидера Гейдара Алиева, которую сегодня успешно проводит Президент Ильхам Алиев. Было подчеркнуто, что в Азербайджане, где большинство населения являются мусульманами, представители различных религий живут единой дружной семьей. Это один из главных успехов Азербайджана.

Завотделом Института истории НАНА Наргиз Ахундова и исследователь Эдит Ибер рассказали о культуре, творчестве и печати периода АДР.

Бывший директор организации "MEDEF International" по Европе и Азии Богдан-Гаден-Фирчак проинформировал об экономическом развитии Азербайджана. Он назвал Азербайджан лидером Южного Кавказа.

Писатель Жан-Пьер Аллали рассказал о традициях мультикультурализма в нашей стране.

На конференции был показан фильм об истории АДР.

Затем участники мероприятия ознакомились с выставкой фото- и видеоматериалов об АДР. Экспозиция, отражающая встречи основателей первой республики и Декларацию независимости, вызвала большой интерес.