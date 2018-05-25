Депутат: Распоряжение о помиловании - проявление заботы Президента Азербайджана о каждом гражданине

Распоряжение о помиловании, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым, - это большой гуманный шаг.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, член Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана Бахтияр Алиев, передает Day.Az.

По его словам, распоряжение о помиловании охватывает большое число людей и является очень важным событием в жизни страны, потому что до сегодняшнего дня не проводилось помилования такого количества людей.

"Основной смысл этого шага заключается в том, что Президент Азербайджана держит в центре внимания гражданскую солидарность, гуманизм, внимание к людям и заботу о них", - добавил Б.Алиев.

Депутат отметил, что этот шаг главы государства - проявление внимания и заботы о каждом гражданине Азербайджана.

"Думаю, что и в дальнейшем в Азербайджане будут продолжены мероприятия по предупреждению преступлений и в стране укрепится общественно-политическая стабильность и будет устойчивое развитие", - сказал Б.Алиев.

Накануне Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

От отбывания оставшейся части срока освобождены 607 человек, один человек освобожден от отбывания отсроченного наказания, от условного наказания освобождены девять человек, от исправительных работ - шесть человек, от наказания в виде штрафа - 11 человек.

Среди помилованных 39 иностранных граждан, в числе которых 11 граждан Грузии, пять - Китая, по четыре - России и Ирана, по три - Турции и Бангладеш, по два гражданина Туркменистана и Казахстана, по одному гражданину Узбекистана, Камеруна, Индии, Афганистана и Украины и три лица без гражданства.