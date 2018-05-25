Президент Ильхам Алиев: Успешно реализуемые энергетические и транспортные проекты внесут значительный вклад в благосостояние народов Азербайджана и Грузии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Грузии Георгия Маргвелашвили.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас по случаю вашего национального праздника - Дня независимости Грузии и 100-летия восстановления государственности Грузии. В мае 1918 года в истории государственности Азербайджана и Грузии произошло важное событие, наши народы, исторически проживавшие в условиях дружбы и добрососедства, восстановили свою независимость. С чувством удовлетворения хочу отметить, что на нынешнем этапе нашей независимости отношения между нашими государствами, основанные на взаимном доверии и поддержке, достигли уровня стратегического партнерства. Верю, что успешно реализуемые нами энергетические, транспортные проекты, всесторонне и динамично развивающееся сотрудничество внесут значительный вклад в благосостояние наших народов, процветание наших стран. В этот знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в ваших делах, дружественному народу Грузии желаю постоянного спокойствия и благоденствия", - говорится в поздравлении главы государства.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
УЕФА накажет «ПСЖ»
-
24 Май 21:49 34 130
-
24 Май 20:44 16 609
-
24 Май 22:22 13 353
-
24 Май 23:07 7 393
-
24 Май 22:24 6 955