В Центре Гейдара Алиева творческий коллектив Baku Media Center рассказал о фильме "Son iclas", посвященном 100-летию АДР - ФОТО

В Баку в Центре Гейдара Алиева в пятницу прошла пресс-конференция, посвященная презентации художественно-документального фильма "Son iclas" ("Последнее заседание"), посвященного 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Фильм снят Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спонсорстве компании BP Azərbaycan. Генеральный продюсер - президент Baku Media Center Арзу Алиева, продюсер - Орман Алиев, автор сценария - Мусаллим Гасанов, режиссер-постановщик - Фуад Алышов, оператор-постановщик - Рашад Нуриев.

Орман Алиев на пресс-конференции отметил, что Baku Media Center уделяет большое внимание развитию в стране киноиндустрии, реализации проектов, направленных на пропаганду истории, культуры, национального наследия и мультикультуральных ценностей.

"В этом году отмечается 120-я годовщина азербайджанского кино, которое играет важную роль в пропаганде культурно-исторического наследия, воспитательных и нравственных ценностей. На протяжении пяти лет деятельности Baku Media Center представляет пятый кинопроект, который посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики. Baku Media Center очень гордится, что создал экранную работу, отражающую славную страницу в истории независимого Азербайджана", - сказал исполнительный продюсер Baku Media Center.

По его словам, основная задача фильма - показать последние дни 23-месячного пути Азербайджанской Демократической Республики и подчеркнуть, в каких тяжелых условиях правительство принимало свои решения. Съемки осуществлялись в Баку и регионах страны, а также на территории, где проходили исторические события. Технический и творческий персонал фильма - отечественные специалисты, профессиональные актеры. В целом работа над кинопроектом длилась около шести месяцев, съемки продолжались 32 дня и проходили на 25 площадках. В съемочную группу входило около 100 человек, в фильме снялось более 50 профессиональных актеров. В съемках массовых сцен приняло участие около 500 человек. В целом над кинопроектом работал коллектив в составе 700 человек.

Орман Алиев выразил признательность Первой леди Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за помощь в реализации проекта.

Автор сценария Мусаллим Гасанов отметил, что сценарий фильма написан на основе документов, которые до сегодняшнего дня не исследовались или были засекреченными, из архивных фондов Азербайджана, Турции, России, Франции и Великобритании.

"Азербайджанская Демократическая Республика, просуществовавшая 23 месяца и ставшая первой демократической республикой на Востоке, является источником национальной гордости азербайджанского народа. В картине мы показали последние два месяца, насколько было тяжело в тот исторический период, отвагу и волю к независимости и свободе азербайджанского народа. И в то же время в картине рассказывается и о славных делах, совершенных за эти 23 месяца", - отметил автор сценария.

В экранном произведении показана неравная и безнадежная, но решительная и бесповоротная борьба создателей АДР как с армией захватчиков, так и внутренними ее приспешниками. Подчеркивается, что эта борьба, закончившаяся трагедией, является яркой страницей в истории независимости Азербайджана.

Поэтому в картине на передний план выводится славная история и трагическая судьба АДР как пример обретения в будущем независимости Азербайджана.

Вице-президент компании BP по связям, иностранным отношениям и стратегическим вопросам Бахтияр Асланбейли отметил, что компания BP Azerbaijan работает в Азербайджане более 25 лет и всегда поддерживала важные для страны проекты в области культуры.

"Компания BP, долгосрочный и надежный партнер Азербайджана в экономической, нефтеазовой сфере, всегда поддерживала инициативы и деятельность, пропагандирующие богатое культурное наследие страны и национальные ценности. Азербайджанская Демократическая Республика - настоящая национальная ценность, и для компании BP большая честь принять участие в столь грандиозном проекте и быть спонсором художественно-документального фильма, посвященного 100-летию АДР, и разделить с азербайджанским народом это чувство гордости", - отметил Асланбейли.

Автор сценария художественно-документального фильма "Son iclas" ("Последнее заседание") - Мусаллим Гасанов, режиссер-посстановщик - Фуад Алышов, оператор-постановщик - Рашид Нуриев, художник-постановщик - Шахин Гасанли.

Творческий коллектив ответил на вопросы журналистов.

Отметим, что Baku Media Center - ведущая и инновационная медиакомпания, выпускающая аудиовизуальные продукты в Азербайджане. Среди работ Baku Media Center - "Цель - Баку. Как Гитлер проиграл битву за нефть", "Командировка длиною в жизнь", "Под одним солнцем", посвященный Году мультикультурализма, и другие документальные фильмы.

Начиная с 26 мая, в течение трех дней Baku Media Center организует бесплатный показ фильма "Son iclas" в кинотеатрах Баку и Гянджи.

Провозглашение Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 28 мая 1918 года - первой демократической республики на Востоке - явилось большим и знаменательным событием в жизни азербайджанского народа. АДР по своему политическому строю, мероприятиям в области демократического государственного устройства, а также по поставленным перед собой целям и задачам оставила яркий след в истории. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. К сожалению, АДР продержалась два года. 27 апреля 1920 года части 11-й Красной Армии большевиков перешли границу АДР и 28 апреля вошли в Баку. АДР прекратила существование, и была провозглашена Азербайджанская Советская Социалистическая Республика. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство. В течение последних более чем двадцати лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, экономическую и военную мощь, международный авторитет и входит в число лидирующих стран мира.