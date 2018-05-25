Ален Берсе: Основанные на доверии и дружбе отношения между Швейцарией и Азербайджаном будут еще больше развиваться
Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"От имени Федерального совета Швейцарии и от себя лично искренне поздравляю вас по случаю вашего национального праздника - Дня Республики и 100-летия со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. Желаю вам всего наилучшего во имя благосостояния и благоденствия государства и народа Азербайджана. С чувством большого удовлетворения вспоминаю нашу встречу в январе этого года в рамках Всемирного экономического форума. Данная встреча олицетворяет наличие очень тесных связей между Швейцарией и Азербайджаном. Верю, что эти отношения между нашими странами, основанные на доверии и дружбе, в предстоящие месяцы и годы будут еще больше развиваться", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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