Ален Берсе: Основанные на доверии и дружбе отношения между Швейцарией и Азербайджаном будут еще больше развиваться

Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"От имени Федерального совета Швейцарии и от себя лично искренне поздравляю вас по случаю вашего национального праздника - Дня Республики и 100-летия со дня создания Азербайджанской Демократической Республики. Желаю вам всего наилучшего во имя благосостояния и благоденствия государства и народа Азербайджана. С чувством большого удовлетворения вспоминаю нашу встречу в январе этого года в рамках Всемирного экономического форума. Данная встреча олицетворяет наличие очень тесных связей между Швейцарией и Азербайджаном. Верю, что эти отношения между нашими странами, основанные на доверии и дружбе, в предстоящие месяцы и годы будут еще больше развиваться", - говорится в поздравлении.