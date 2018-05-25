Азербайджан участвует в весенней сессии ПА НАТО
25 мая 2018 20:16 199
В столице Польши Варшаве в пятницу началась весенняя сессия Парламентской Ассамблеи НАТО, в которой участвуют депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Малахат Ибрагимгызы и Кямран Байрамов. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
На заседания будут обсуждаться вопросы о поощрении демократии и прав человека в Черноморском регионе, роли специальных операционных сил в современных условиях безопасности, взаимосвязи местной и региональной безопасности в Афганистане, будущем космической промышленности, энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и другие темы.
Сессия завершится 29 мая.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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