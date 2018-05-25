Президент Венгрии: Азербайджан стал одной из ведущих стран региона
Президент Венгрии Янош Адер поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"Разрешите передать искренние поздравления вам и вашему народу по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики и 100-летия Азербайджанской Демократической Республики. Азербайджан достиг значительных результатов в экономическом и социальном развитии и сегодня стал одной из ведущих стран в этом обширном регионе. Желаю, чтобы это развитие было постоянным. Могу заверить вас в том, что Венгрия привержена дальнейшему развитию стратегического сотрудничества между нашими странами. По случаю знаменательного праздника желаю вам здоровья, больших успехов в высокой государственной деятельности, азербайджанскому народу желаю мира и благоденствия", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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