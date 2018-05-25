В Университете ADA организована международная конференция по случаю 100-летия АДР - ФОТО

25 мая в Университете ADA организована международная конференция по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Открыв конференцию, ректор университета Хафиз Пашаев рассказал об истории Азербайджанской Демократической Республики и проделанной ею большой работе. Он отметил, что Азербайджанская Демократическая Республика оставила неизгладимый след в нашей истории и создала прочный фундамент для независимости страны. Ректор подчеркнул, что объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2018 года в стране "Годом Азербайджанской Демократической Республики" является показателем высокого уважения, проявленного к нашей истории государственности.

Выступивший на мероприятии министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров рассказал о месте и роли Азербайджанской Демократической Республики в истории нашей государственности. Он отметил, что Азербайджанская Демократическая Республика была первой демократической республикой, созданной на Востоке и в мусульманском мире в целом. АДР опередила даже западные страны осуществленными в то время реформами. Очень важно, что наша современная республика существует на основе фундаментальных ценностей Азербайджанской Демократической Республики.

Министр отметил, что после распада СССР Азербайджан столкнулся с кризисом, захватнической политикой Армении: "В результате захватнической политики, политики этнической чистки Армении 20 процентов нашей территории была оккупирована, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами. После возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти наша страна вступила на путь развития во всех областях. Несмотря на то, что сегодня Азербайджан стремительно развивается, оккупация наших земель все еще остается нашей самой большой проблемой".

Министр подчеркнул, что Азербайджан сейчас превратился в надежного союзника в мире с политико-экономической точки зрения. Реализуемые проекты популяризировали Азербайджан в мире как производителя энергии, транзитную страну. Одна из наших важных ролей между Востоком и Западом - это мультикультурализм. Сегодня Азербайджан признан в мире как мультикультуральное пространство.

Выступившие на конференции отметили, что республика, укрепив в сердце народа чувства свободы и независимости, создала прочную основу для будущей независимости, показала мусульманским народам путь спасения от колониализма. Азербайджанская Демократическая Республика, выполнившая за короткий срок историческую миссию, осуществила широкомасштабные демократические реформы. Республика, которая значительно раньше большинства европейских стран дала женщинам право избирать и быть избранными, внесла этим большой вклад в мировую демократию.