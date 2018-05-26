В Лондоне торжественно отмечен 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики - ФОТО

В Лондоне состоялся прием по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, организованный посольством Азербайджана в Великобритании, говорится в сообщении министерства иностранных дел, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Непосредственную поддержку мероприятию оказала функционирующая в Британии Ассоциация азербайджанских женщин (AWA - UK).

В мероприятии принимали участие государственный министр Великобритании по вопросам Европы и Америки Алан Дункан, ректор Бакинского филиала Московского государственного университета, сопредседатель Общества Англия-Азербайджан, руководитель Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви Оксфордского университета от Азербайджана Наргиз Пашаева, главный операционный руководитель компании ВР по добыче, трансформации и углеводородам Гордон Биррелл, послы более 20 стран в Британии, а также другие представители посольств и верховных комиссариатов в Лондоне, члены парламента Великобритании, официальные представители британского правительства, сотрудники нашего посольства, работники действующих в этой стране азербайджанских организаций, представители медиа, а также до 250 гостей, включая лиц, живущих в Британии и интересующихся азербайджанской культурой.

Вначале проживающая в Лондоне наша соотечественница скрипачка Сабина Ракчеева исполнила государственные гимны Азербайджана и Британии.

Открывая мероприятие, посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде сказал, что Азербайджанская Демократическая Республика (АДР) являлась первым в мусульманском мире государством европейской модели, основанной на политическом плюрализме и многопартийной системе, и проводила самую передовую и демократическую для того времени политику. Коснувшись исключительных успехов Азербайджанской Демократической Республики, он отметил, что именно в результате образования Республики Азербайджан стал реальностью на карте мира. Посол подчеркнул, что независимая Азербайджанская Республика является правопреемницей АДР и остается верной демократическим традициям Республики.

Говоря о развитии отношений между Азербайджаном и Британией, Таир Тагизаде напомнил, что 26 апреля Президент Ильхам Алиев по приглашению Премьер-министра Терезы Мэй посетил с визитом эту страну и провел встречи высокого уровня.

Посол также отметил вызывающие гордость результаты сотрудничества между двумя странами в области культуры. В этом контексте он напомнил о демонстрации 9-13 мая в Royal Windsor Horse Show карабахских скакунов и выступление 23 мая Юсифа Эйвазова и Анны Нетребко с концертной программой в Royal Albert Hall.

Таир Тагизаде особо подчеркнул деятельность Общества Англия-Азербайджан по развитию культурного сотрудничества между Азербайджаном и Британией. Он сообщил о подписании контракта о постоянном функционировании действующего в Оксфордском университете Научного центра Азербайджана и Кавказоведения имени Низами Гянджеви в составе этого высшего учебного заведения, а также присвоении библиотеке Института востоковедения университета имени гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Таир Тагизаде также привлек внимание к исключительной роли АДР в защите прав женщин, тому, что она стала первой на мусульманском Востоке страной, предоставившей женщинам право голосования, высоко оценил роль действующей в Британии Ассоциации азербайджанских женщин в сохранении этого наследия Республики.

Затем на мероприятии выступил Алан Дункан. Он подчеркнул, что испытывает чувство глубокого удовлетворения от участия в мероприятии, где отмечается столетие независимости Азербайджана.

Напомнив о своем визите в Азербайджан в сентябре 2017 года и визите Президента Ильхама Алиева в Британию в апреле 2018 года, он отметил, что дух независимости в Азербайджане имеет большую историю.

Подчеркнув, что АДР в предельно короткий срок добился больших успехов, стал примером в проведении прогрессивных для того времени реформ, он сказал, что Республика предоставила женщинам право голосования раньше Британии и многих других демократий. Отметив в этом контексте, что AWA UK придает значение 100-летию усиления роли женщин в Азербайджане, государственный министр сказал, что очень рад передать азербайджанской стороне поздравления Премьер-министра Британии госпожи Терезы Мэй в связи с мероприятием.

Напомнив о том, что в 2017 году была отмечена 25-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Британией, Алан Дункан подчеркнул, что сегодня между двумя странами продолжаются совершенные отношения и политическое сотрудничество, приносящие пользу обеим сторонам. Государственный министр также отметил, что ВР является крупнейшим энергетическим партнером Азербайджана, а продление срока контракта по разработке месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" вносит вклад в дальнейшее укрепление отношений между ВР и SOCAR, подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Он отметил, что обе стороны прилагают усилия для развития отношений между двумя странами не только в области энергетики и экономики, но и во многих других сферах, включая образование.

Алан Дункан подчеркнул, что Британия гордится тем, что является дружественной Азербайджану страной, и выразил надежду, что, опираясь на 25-летнее сотрудничество, обе страны будут продолжать взаимодействие во имя благосостояния и безопасности двух народов.

Мероприятие было продолжено организованной Ассоциацией азербайджанских женщин презентацией характерных для нашей культуры работ азербайджанских женщин, исполнением азербайджанской музыки на таре и кяманче. Гостям были предложены образцы азербайджанской кухни.