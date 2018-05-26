Мэр американского города Кливленд объявил 28 мая Днем Азербайджана - ФОТО

Мэр американского города Кливленд (штат Огайо) Франк Джексон в связи со 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики (АДР) сделал официальное заявление, сообщает посольство Азербайджана в США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заявлении отмечается создание 28 мая 1918 года АДР, являющегося первым светским парламентскимо государствов в истории мусульманского Востока, а также признание его со стороны других демократических государств, в том числе США.

В заявлении подчеркивается, что АДР за короткий срок независимости кроме того, что предоставил право выбора всем гражданам независимо от их пола, расовой, этнической и религиозной принадлежности, впервые в мусульманском мире обеспечил предоставление женщинам избирательного права.

В то же время в документе подчеркивается, что 1920 году АДР несмотря на борьбу за свою независимость входит в состав Советского Союза и в 1991 году добивается восстановления своей независимости.

Отмечается, что в течение последних 25 лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, и в настоящее время является стратегическим партнером и союзником США в Каспийском регионе.

Говорится, что в Кливленде проживают представители многих национальностей и вклад Азербайджанских граждан, проживающих здесь, оценивается высоко.

В заключение отмечается, что азербайджанцы, проживающие в Кливленде и в других местах мира 28 мая будут отмечать 100-летие АДР, чтя вклад своих предков в распространение демократии на Кавказе, в Центральной Азии и на Среднем Востоке.

Мэр горожа Франк Джексон в связи со 100-летием создания Азербайджанской Демократической Республики объявляет 28 мая в Кливленде Днем Азербайджана.