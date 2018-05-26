Обнародована программа визита главы МИД Франции в Азербайджан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 27 мая посетит Азербайджан. Об этом говорится в субботу в сообщении МИД Франции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках визита запланирована встреча главы МИД Франции с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, министром финансов Самиром Шарифовым и другими официальными лицами страны, говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе визита будут обсуждены текущие международные вопросы и двусторонние отношения стран.

"На экономическом уровне наше сотрудничество будет укреплено благодаря подписанию соглашений между предпринимателями двух стран", - говорится в сообщении МИД Франции.

Как отмечается, Жан-Ив Ле Дриан также посетит Французско-Азербайджанский университет, который был открыт в 2016 году.

"На территории университета, построенного правительством Азербайджана, министр откроет выставку французских архивов, посвященных Азербайджанской Демократической Республике", - говорится в сообщении МИД Франции.

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