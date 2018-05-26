Sputnik Армения Маргариты Симонян поймали на цензуре - ФОТОФАКТ

Являющийся подразделением вотчины Маргариты Симоньян Sputnik Армения допустил "грубейшую" политическую ошибку. Просто ужасную, учитывая реалии Армении.

Сегодня издание распространило новость о встрече с соотечественниками - участниками молодежного форума "Русское зарубежье" программного директора телерадиоканала "Страна FM" в Санкт-Петербурге Данила Зюнева. В ходе встречи Sputnik Армения задал Зюневу пару вопросов, не ожидая, что ответит тот на них так "неполиткорректно", опять же - учитывая реалии Армении.

Рассказывая о том, что его связывает с армянами, Зюнев поведал о своем детстве в многонациональном Казахстане, когда среди его соседей были и азербайджанцы, и армяне, и украинцы, и многие другие. "От всех национальностей я что-то взял", - сказал журналист, подчеркнув, что многонациональная страна или город, где можно встретить так много разных характеров, безусловно, влияет на формирование личности.

И вот тут-то начинается самое интересное.

В 11.21 новость выходит на сайте Sputnik Армения под заголовком "Данил Зюнев: многонациональная страна влияет на формирование личности". Уже в 12.07 на сайте та же новость, но озаглавленная совсем по-другому - "Директор "Страна FM" Зюнев рассказал, что его связывает с армянами".

Казалось бы, ну и что тут такого? Изменение заголовков к материалам в СМИ - дело привычное. Но в данном случае речь о другом. В данном случае дело, думается, не в кликабельности или некликабельности заголовка, а в словосочетании "многонациональная страна". Чувствуете пикантность ситуации? Озаглавливать таким образом статью в СМИ мононационального государства, и не просто мононационального, но и гордящегося этой своей нелицеприятной особенностью, - это жуткий политический прокол.

Не удивительно, что заголовок был так ускоренно изменен. Ведь это настоящий скандал - писать в Армении о преимуществах многонациональности. Пропаганда и даже просто доброе слово в адрес полиэтничности в Армении звучат неуместно и даже как насмешка над самим этим прекрасным понятием и памятью жертв этнических чисток, кровью которых была полита дорога к вожделенной мононациональной Армении.

Армения - единственная в мире мононациональная страна. Нет, конечно, возможно, в джунглях Амазонки или африканской саванне все еще можно встретить какие-то моноэтнические группы, но в цивилизованном мире, к которому, несомненно, относит себя и Армения, моноэтничность естественным путем невозможна.

Вряд ли Данил Зюнев в курсе, почему в Армении живут только армяне. Эта республика была частью СССР, где моноэтничность не приветствовалась в принципе. И если сегодня население страны состоит на 99 процентов из одних только этнических армян, это говорит о том, что на данной территории имело место преступление против человечности, а по простому - геноцид. Поэтому понятие многонациональности тут очень непопулярно.

Но столь серьезные выводы все равно не умаляют комичности ситуации с заголовком в Sputnik Армения. Госпоже Симоньян стоило бы заняться повышением политграмотности своих сотрудников.

Зульфугар Ибрагимов